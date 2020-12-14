"المشيطي": البرامج والنتائج التي تحققها وزارة الزراعة كانت بسواعد وطنية ١٠٠٪

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ثمّن الدعم الكبير من القيادة الرشيدة وتوجيهات "الفضلي" وفق رؤية 2030

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، أن منظمة البيئة والمياه والزراعة أنجزت بفضل من الله ثم بالدعم السخي من القيادة الحكيمة وبقيادة الوزير المهندس عبدالرحمن الفضلي، التوجهات الاستراتيجية في المنظومة من خلال إقرار مجلس الوزراء للاستراتيجية الوطنية للمياه، وأخرى للبيئة، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للزراعة واستراتيجية الأمن الغذائي؛ مما مهد الطريق لإكمال البيئة التشريعية والتنظيمية، والذي تُوّج مؤخرًا بصدور نظام البيئة، ونظام المياه، ونظام الزراعة في طور الاعتماد.

وكشف المشيطي خلال لقائه في برنامج بودكاست "متمم"، أنه كان محظوظًا لكونه ضمن الفريق الذي بدأ العمل على برنامج التحول الوطني الذي هو أحد البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية المملكة 2030، وأن وزارة الزراعة كانت خلية عمل في المئة يوم الأولى من إطلاق الرؤية وبتوجيه ورعاية الوزير ومشاركة أكثر من ألف من الزملاء تم رسم رؤية واستراتيجيتها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن أهم المرتكزات التي عملت عليها الوزارة لتحقيق مستهدفات الرؤية هو تحقيق الاستدامة، من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية، واستدامة البيئة، من خلال المساهمة في الأمن الغذائي، ومن خلال أيضًا تحقيق الأمن المائي للمساهمة في الأمن الغذائي. لافتًا إلى أننا نعيش اليوم رحلة ناجحة في تحقيق هذا الهدف، فقد عملت الوزارة منذ عام 2015 على صياغة استراتيجية للأمن الغذائي، واعتمدت من مجلس الوزراء، وفي هذه الجائحة نجني ثمار هذه الاستراتيجية، وأن كل من يسكن المملكة العربية السعودية لمَس الوفرة في كل الأوقات؛ في الوقت الذي كانت الدول فيه توفر منتجاتها على حسب الجنسية؛ كانت المملكة العربية السعودية توفر كل المنتجات لكل من يتنفس هواءها دون تمييز بين مواطن أو مقيم.

وأشار إلى أن برنامج التنمية الريفية المستدامة الذي بارك تدشينه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- هو أحد البرامج التي نفخر بها وأن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ذكرت أنه أحد البرامج الفريدة على مستوى العالم، لأهمية تنمية الريف وتنمية الإنسان السعودي، كما أنه يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، من خلال رفع الكفاءة والاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية الزراعية والمائية المتجددة.

وأكد المشيطي أن البرامج التي عملت عليها الوزارة والأرقام التي تحققت يقوم عليها شباب وشابات سعوديون 100% وأن الوزارة تعول على ذلك وتعمل بشكل كبير على تهيئة البيئة، وتمكين الشباب، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 التي أتت لتمكين المواطن السعودي.

وأضاف أن الغطاء النباتي هو رئة الأرض، وأن المملكة العربية السعودية فريدة في وجود أكثر من 2500 نوع مختلف من النباتات، وغنية جدًّا بالنباتات؛ لافتًا إلى أن أكثر المناطق متصحرة ولذا فإن الوزارة تعمل على إعادة هذا الغطاء النباتي بالنباتات المحلية غير المستهلكة للمياه وحمايتها.

يُذكر أن برنامج "بودكاست متمم" هو أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" ويندرج ضمن سلسلة من الأنشطة واللقاءات التي ينظمها مركز التواصل والمعرفة المالية لإثراء المعرفة والثقافة المالية، بما يتوافق مع رؤية شركاء المنظومة المالية ويركز البرنامج في موسمه الأول على برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.