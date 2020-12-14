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بمشاركة وزيرَي الكهرباء والبترول.. انطلاق مؤتمر الأهرام الرابع للطاقة

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بمشاركة وزيرَي الكهرباء والبترول.. انطلاق مؤتمر الأهرام الرابع للطاقة بمشاركة وزيرَي الكهرباء والبترول.. انطلاق مؤتمر الأهرام الرابع للطاقة

مصراوي Masrawy

11:45 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب- محمد صلاح:

انطلقت الدورة الرابعة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة، اليوم الإثنين، الذي يُعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول "حصاد الإصلاح ومستقبل التنمية".

جاء ذلك في حضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نائبًا عن رئيس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعدد من الخبراء والمسؤولين في قطاعات البترول والطاقة والبنوك.

كما حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر -الذي يستمر لمدة يوم واحد وتنظمه "مؤسسة الأهرام" ممثلة في جريدة "الأهرام المسائي" و"شركة الأهرام للاستثمار"- عدد من كبار رجال الدولة ورؤساء وممثلي كبرى شركات البترول والكهرباء المصرية والعربية والعالمية وممثلي مؤسسات التمويل المصرية والأجنبية والهيئات والمكاتب الاستشارية.

ويناقش المؤتمر استراتيجية قطاع الطاقة في عبر جلسته الأولى التذكارية لكل من وزيرَي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية.

وتتناول الجلسة الثانية فرص الاستثمار في قطاع الطاقة في مصر، أما الجلسة الثالثة فتناقش انطلاقة وتطوير وتحديث قطاع البترول في مجالات البحث والاستكشاف والطاقات التكريرية ومشروعات القيمة المضافة بالتروكيماويات.

بينما الجلسة الرابعة تبحث الفرص والتحديات في التحول الرقمي الذي يشهده قطاع الكهرباء في محاور تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر وربط الشبكات الإقليمية والدولية، ودور التكنولوجيا الحديثة في التحول في مجال الطاقة الكهربائية، ويختتم المؤتمر أعماله بإعلان توصيات المؤتمر وبرنامج عمل قطاع الطاقة.

ويأتي مؤتمر "الأهرام الرابع للطاقة" بعد نجاح نسخه الثلاث التي بدأت بالمؤتمر الأول بعنوان "مصر مركز إقليمي للطاقة.. الواقع والتحديات"، والثاني بعنوان: ""الطاقة والتنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030 "، والثالث بعنوان: "الطاقة.. آفاق الاستثمار وفرص النمو"، والتي خرجت بتوصيات وبرامج وخطط متكاملة وجدت طريقها للتنفيذ بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة.

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