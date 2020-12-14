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سوق السمك بدمياط.. "البوري" بـ70 جنيهًا و450 لكيلو "البطارخ"

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سوق السمك بدمياط.. "البوري" بـ70 جنيهًا و450 لكيلو "البطارخ" سوق السمك بدمياط.. "البوري" بـ70 جنيهًا و450 لكيلو "البطارخ"

مصراوي Masrawy

12:00 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

دمياط – محمد إبراهيم:

شهدت الأسماك في أسواق دمياط استقرارًا نسبيًا، صباح اليوم الإثنين، تزامنًا مع تزايد إقبال الأهالي على شراء "البوري" في موسمه، إلى جانب البطارخ التي وصل سعرها إلى 450 جنيها للكيلو الواحد.

وقال أحمد البش، صاحب محل لبيع الأسماك في سوق القنطرة لـ"مصراوي"، إن الأسعار لم تسجل ارتفاعا في كثير من الأنواع بسبب كثرة العرض والطلب، موضحا أن السوق يضم عشرات المحلات التي تجذب الأهالي وكذلك رواد المدينة.

وأضاف البش، أن سعر كيلو البوري وصل إلى 70 جنيها، والجرانة 60 جنيها، والطبارة 45 جنيها، وبلغ "الشبار الأخضر" 40 جنيهًا بينما "البلطي الكبير" ٣٥ جنيهًا.

وسجل سعر الدنيس 140 جنيهًا والهليلي 80 جنيهًا، والقاروص 140 جنيهًا والجمبري "كبير" 170 جنيهًا وللمتوسط 140 جنيه، و35 جنيها للسردين.

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