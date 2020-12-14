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ضبط عاطل بتهمة تصنيع المواد المخدرة والإتجار بها في البساتين

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ضبط عاطل بتهمة تصنيع المواد المخدرة والإتجار بها في البساتين ضبط عاطل بتهمة تصنيع المواد المخدرة والإتجار بها في البساتين

مصراوي Masrawy

11:49 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عاطل، بتهمة تصنيع المواد المخدرة والإتجار بها في منطقة البساتين بالقاهرة، في إطار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة متجرى ومتعاطي المواد المخدرة.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام (عاطل - مقيم بدائرة القسم وله محل إقامه آخر بدائرة قسم شرطة المقطم "له معلومات جنائية") باتخاذه مسكنه بدائرة القسم مصنعاً لتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، واتخاذه من المنطقة سكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع – كمية من الفودو المخدر- كمية من البردقوش– مبلغ مالي – زجاجات وعبوات لمواد تستخدم فى عملية التصنيع– كمية كبيرة من الأكياس البلاستيك – ميزان حساس – هاتف محمول – دراجة بخارية بدون لوحات معدنية)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، والسلاح للدفاع ، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والدراجة لتسهيل تنقلاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية

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