الداخلية: ضبط 5256 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات.. وتحرير 480 مخالفة لقرارات الغلق

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها حرصًا على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية .

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة الماضية، عن تحرير 480 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 5256سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.