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وزيرة البيئة: دعم كفر الشيخ بـ100 مليون جنيه لتطوير المنظومة

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وزيرة البيئة: دعم كفر الشيخ بـ100 مليون جنيه لتطوير المنظومة وزيرة البيئة: دعم كفر الشيخ بـ100 مليون جنيه لتطوير المنظومة

مصراوي Masrawy

11:32 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الاثنين، دعم محافظة كفر الشيخ، بمبلغ 100 مليون جنيه، متمثلة في الدعم بمعدات لتحسين ورفع كفاءة عمليات جمع القمامة والنقل وإنشاء وتطوير البنية التحتية.

جاء ذلك خلال زيارة وزيرة البيئة لمحافظة كفر الشيخ، لافتتاح مصنع سيدي سالم، لتدوير المخلفات، بعد تطويره، ووضع حجر أساس مصنع العاصمة لمعالجة المخلفات، مع متابعة تشغيل المعدات المدعومة من البرنامج الوطني، وتوقيع بروتوكول تعاون بين البرنامج الوطني، والمحافظة، وجامعة كفر الشيخ، للتعاون في المجالات البيئية، والبرامج التدريبية، والتوعوية الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات، وذلك استكمالا لمبادرة "اتحضر للأخضر" التي جرى تنفيذها في الجامعة.

وأكدت وزيرة البيئة، أن مصانع المعالجة منها تطوير، ورفع كفاءة مصنعي سيدي سالم، وبيلا، وإنشاء مصنع مدينة كفر الشيخ، وإنشاء المدافن الصحية، وتنفيذ بعض المشروعات التجريبية بمدن الرياض، وبرج البرلس، وكفر الشيخ على منظومة الجمع السكني للمخلفات البلدية الصلبة بمشاركة الجمعيات الأهلية، والمجتمع المدني لدمجهم، وإشراكهم في تطبيق المنظومة.

وقالت الوزيرة إن زيارتها لكفر الشيخ، تأتي في إطار جهود الوزارة من خلال البرنامج الوطني للمخلفات لتقديم الدعم لرفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة البلدية، والنهوض بها في محافظة كفر الشيخ والتي تم الاتفاق عليها أوائل عام ٢٠٢٠ وتم الانتهاء منها.

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