"أمن قنا" يكثف جهوده لكشف لغز اختطاف "تلميذ أبو تشت"

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مصراوي Masrawy

قنا – عبد الرحمن القرشي:

شهد مركز أبو تشت في محافظة قنا، صباح اليوم الاثنين، واقعة اختطاف شخصين ملثمين، لتلميذ بالصف الأول الابتدائي، من أمام مسجد النواصر، أثناء ذهابه لمدرسة نجع قنبر، بقرية الحسينات، مركز أبوتشت شمالي المحافظة.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة أبوتشت، يفيد ورود بلاغ باختطاف الطفل "ك.ج"، 7 أعوام، بالصف الأول الابتدائي، مقيم بنجع لعوب بقرية الحسينات، داخل مركبة "توكتوك" من قبل شخصين مجهولين أثناء ذهابه للمدرسة، وفرا هاربين، طبقا لبلاغ تقدمت به أسرة الطفل.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها، لاستعادة الطفل وضبط الجناة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.