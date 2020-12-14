بسبب "زوجته".. أم تتهم ابنها بالاعتداء عليها في الغربية

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مصراوي Masrawy

الغربية - مروة شاهين:

أقدم حارس أمن على ضرب والدته العجوز والتسبب في إصابتها بجروح وكدمات في وجهها بسبب خلافات بينها وبين زوجته بدائرة مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير امن الغربية إخطارا من شرطة النجدة باستقبال مستشفى كفر الزيات العام السيدة "هدى.ا.م" 57 عامًا، مصابة بكدمات بالوجه وتورم إثر اعتداء ابنها عليها، وتحرير محضر بذلك في نقطة شرطة المستشفى حمل رقم "2 أحوال".

وقالت "هدى" "ممرضة سابقًا ومقيمة بمدينة كفر الزيات"، إن نجلها الذي يعمل حارس أمن ويدعى "م.ا.س" 35 عامًا، اعتدى عليها بالضرب المبرح وتسبب لها في إصابات بالغة بالوجه حسب التقرير الطبي رقم 7591 الصادر من مستشفى كفر الزيات العام بسبب خلافات بينها وبين زوجته.

