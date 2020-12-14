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لمواجهة كورونا.. إغلاق 7 منشآت ومصادرة 1600 شيشية في الإسكندرية

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لمواجهة كورونا.. إغلاق 7 منشآت ومصادرة 1600 شيشية في الإسكندرية لمواجهة كورونا.. إغلاق 7 منشآت ومصادرة 1600 شيشية في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

11:24 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020

الإسكندرية – محمد عامر:

كثفت محافظة الإسكندرية جهودها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

ويأتي تحرك الأجهزة التنفيذية بعد إعلان وزارة الصحة عن تسجيل القاهرة والإسكندرية والجيزة معدلات إصابة بفيروس كورونا تُعد هي الأعلى بين المحافظات على مستوى الجمهورية.

واستهدفت حملات مكبرة مراكز الدروس الخصوصية والمقاهي بكافة أحياء الإسكندرية، وذلك للحد من انتشار المستجد، حفاظا على سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 11 منشأة مخالفة بأحياء " وسط، العامرية أول، الجمرك، المنتزه ثان"، بواقع 7 مقاهي و2 مركز تعليمي ومحلين، فضلا عن إنذار 8 محال أخرى مخالفة لإجراءات مواجهة جائحة كورونا.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، في تصريح له، اليوم الاثنين، إنه جرى مصادرة 1600 شيشة وكميات كبيرة من المعسل بعدد من المقاهي بمختلف أحياء الإسكندرية.

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مصراوي Masrawy

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