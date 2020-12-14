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عاد بعد كورونا.. أول يوم عمل لمحافظ المنوفية من داخل الديوان العام

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عاد بعد كورونا.. أول يوم عمل لمحافظ المنوفية من داخل الديوان العام عاد بعد كورونا.. أول يوم عمل لمحافظ المنوفية من داخل الديوان العام

مصراوي Masrawy

11:23 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020

المنوفية - أحمد الباهي:

باشر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، مهام عمله داخل مكتبه في مقر ديوان عام المحافظة، وذلك عقب تعافيه من إصابته بفيروس كورونا.

ووصل المحافظ مكتبه في تمام الساعة التاسعة صباحًا وأكد على مواصلة مسيرة العمل لإنجاز المهام والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالي المنوفية.

كما أوضح محافظ المنوفية أنه حرص على متابعة آلية سير العمل بالديوان العام من خلال المتابعة اليومية والتواصل مع التنفيذين، ومتابعة تنفيذ كافة المشروعات التي تتم على أرض المحافظة بمختلف القطاعات.

كما توجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بخالص الشكر والعرفان لكافة المسئولين وأبناء المحافظة على دعمهم الكامل والذين كانوا على تواصل دائم معه للاطمئنان على حالته الصحية.

وناشد محافظ المنوفية المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة، والالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات حفاظًا على صحتهم وسلامتهم والحد من انتشار الفيروس.

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