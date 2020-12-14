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مناقشة 5 اتفاقيات.. ننشر جدول أعمال آخر جلسات برلمان 2015​

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مناقشة 5 اتفاقيات.. ننشر جدول أعمال آخر جلسات برلمان 2015​ مناقشة 5 اتفاقيات.. ننشر جدول أعمال آخر جلسات برلمان 2015​

مصراوي Masrawy

11:34 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

يعقد مجلس النواب، غدًا الثلاثاء، آخر جلسات الفصل التشريعي لبرلمان 2015، وفقًا لما أعلنه المستشار محمود فوزي الأمين العام للبرلمان.

ويتضمن جدول أعمال جلسة الغد مناقشة عدد من الاتفاقيات؛ والتي جاءت على النحو التالي:

1- طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المقترض) و"جي بي مورجان يوروب ليمتد" (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك "جي بي مورجان تشيس إن إيه" فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضين الأصليين) بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو، الموقعة بتاريخ 13/8/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية العربية رقم 642 لسنة 2020.

2- طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020.

3- طريقة إقرار الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020.

4- طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 1/2020 المُعتمد بتاريخ 14/5/2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020.

5- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، والطاقة والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والطيران المدني، والإعلام والثقافة والآثار، والصناعة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 74 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، والموقع في سوتشي بتاريخ 17/10/2018.

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