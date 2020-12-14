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وسط التفاؤل بلقاح كورونا.. صعود في النفط

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وسط التفاؤل بلقاح كورونا.. صعود في أسعار النفط وسط التفاؤل بلقاح كورونا.. صعود في النفط
"برنت وغرب تكساس" يشهدان صعودًا لـ6 أسابيع متتالية

وسط التفاؤل بلقاح كورونا.. صعود في أسعار النفط

ارتفعت النفط، اليوم الاثنين، لتدفع برنت فوق 50 دولارًا للبرميل مجددًا؛ وذلك في ظل الآمال بأن يقود البدء باستخدام لقاحات فيروس "كورونا"، إلى زيادة الطلب على الوقود.

وقد صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 67 سنتًا بما يعادل 1.3% إلى 50.64 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش؛ بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 62 سنتًا أو 1.3%إلى 47.19 دولارًا للبرميل.

ووفقًا لـ"رويترز"، ارتفع برنت وغرب تكساس لستة أسابيع متتالية، وهي أطول موجة صعود لهما منذ يونيو.

وقد بدأت الولايات المتحدة حملة تطعيم للوقاية من "كوفيد-19"؛ مما يعزز آمال إنهاء القيود المفروضة بسبب الجائحة قريبًا، وزيادة الطلب في أكبر دولة مستهلكة للنفط بالعالم.

وتعززت كذلك الأسواق المالية اليوم بتمديد مهلة مفاوضات الانفصال بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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