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فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
"التجارة الخارجية" تبحث إجراءات مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
الولايات المتحدة تسجل 230,953 إصابة كورونا و3,444 حالة وفاة
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
"المسيعيد": اعتبر نفسي الأول في الشيلات وتقاعدت من عملي لأجل هذه المهنة
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
إدارة "الوحدة" تردُّ على قرار لجنة الانضباط.. سنقدِّم ما يثبت سلامة موقفنا
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
مدني جازان: سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي قُرب مستشفى الحرث العام
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
3.1 مليار جرعة لقاح تصل بحلول نهاية العام الجاري إلى 92 دولة نامية
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
"زراعة حفر الباطن" يطلق مبادرة لتوزيع البذور البرية ضمن حملة التشجير
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
ضبط حشيش وشادو بحوزة عاطل في بني سويف
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:14 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
الست المصرية تكسب.. دعاء صنعت مهنتها وحولت الأوراق لورود
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 14 ديسمبر 2020 11:36 صباحاً
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