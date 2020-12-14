هيئة المهندسين تنفي شائعة رفع سعر تكلفة المتر المربع للمباني السكنية

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الشمري: لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع جملةً وتفصيلاً .. إشاعة مغرضة

نفت الهيئة السعودية للمهندسين ما يتم تداوله حول سعر تكلفة المتر المربع للمباني السكنية والرسوم المذكورة له.

وقال الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان الشمري، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": هيئة المهندسين تؤكّد -وبشكل قاطع- عدم صحة ما يتم تداوله حول سعر تكلفة المتر المربع للمباني السكنية والرسوم المذكورة له.

وتابع "لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع جملةً وتفصيلاً، ولا يعدو كونه إشاعة مغرضة، يجب توخي الحذر وأخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة".

وتداول مغرّدون، أمس، أن هيئة المهندسين السعودية فرضت رسوماً لإصدار رخص بناء مرتفعة التكلفة ورسوماً أخرى.