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المواعيد الجديدة لامتحانات نصف العام بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم

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المواعيد الجديدة لامتحانات نصف العام بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم المواعيد الجديدة لامتحانات نصف العام بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم

مصراوي Masrawy

11:11 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

قررت جامعة الأزهر، عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات القاهرة والأقاليم، في ال٢٣ من يناير المقبل، على أن تنتهي في الرابع من فبراير ٢٠٢١.

ونص قرار جامعة الأزهر، الذي حصل مصراوي على نسخة منه، على أن ينتهي الفصل الدراسي الأول يوم الخميس ال٢١ من يناير، وتبدأ إجازة نصف العام يوم السبت السادس من فبراير وتنتهي الخميس ال١٨ من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت ٢٠ فبراير، وينتهي الخميس العاشر من يونيو ٢٠٢٠.

ولم تحدد جامعة الأزهر امتحانات الفصل الدراسي الثاني، طبقا للظروف التي يمر بها العالم من حيث انتشار .

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