قفزة كبيرة وإصلاح لمسيرة المجتمع.. البابا تواضروس يشيد بقانون بناء الكنائس

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي

قال قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن قانون بناء الكنائس له شقان هما إنشاء كنائس جديدة، والشق الثاني هو تقنين وضع كنائس موجودة بالفعل ويصبح لها وجود رسمي.

وأضاف البابا تواضروس، خلال لقائه مع قناة "أغابي" القبطية": قمنا بالفعل بتقنين نحو ١٥٠٠ كنيسة على مدى ٤ سنوات؛ وهو شيء جيد جدًّا، والدولة تريد أن تصل إلى أن بناء الجامع والكنيسة أمور طبيعية في حياتنا .

وأضاف البابا تواضروس أنه في ما يخص طلبات إنشاء الكنائس، يُقدم الطلب إلى المحافظ ويكون هو صاحب السلطة، وتم بناء كنائس في بعض الأماكن، والشيء الجميل أن في المدن الجديدة تلقائيًّا تبنى الكنائس؛ وهو أمر طبيعي أن توفر الدولة مكانًا للعبادة لكل أحد، ويعتبر قانون بناء الكنائس قفزة كبيرة، وهذا إصلاح لمسيرة المجتمع وأمر مشكور للحكومة والرئيس السيسي.

وعن قناة "COC" الرقمية، التي أطلقها البابا، قال: "يقولون إن القنوات الفضائية عمرها في المستقبل سنوات معدودة، وهذا في العالم كله، والاتجاه الآن إلى القنوات الرقمية، سُميت COC) Coptic orthodox church) والشعار (إيريني باسي) السلام لكم أو السلام للجميع، وهذا يظهر هدف القناة وسوف تكون القناة متاحة على Application للموبيل، تشاهد في أي وقت وأي مكان، والقناة سوف تعتمد على البرامج القصيرة وتخاطب الجميع وسوف تقدم بعض الأخبار، والهدف منها الوصول إلى كل أحد، ونحن حاليًا في مرحلة تحضيرية، ويعملون على تجميع المادة، وهذا مواكبة للعصر.

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