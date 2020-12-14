أخبار عاجلة

فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص -
لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية -
"التجارة الخارجية" تبحث إجراءات مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة -
الولايات المتحدة تسجل 230,953 إصابة كورونا و3,444 حالة وفاة -
"المسيعيد": اعتبر نفسي الأول في الشيلات وتقاعدت من عملي لأجل هذه المهنة -
إدارة "الوحدة" تردُّ على قرار لجنة الانضباط.. سنقدِّم ما يثبت سلامة موقفنا -
مدني جازان: سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي قُرب مستشفى الحرث العام -
3.1 مليار جرعة لقاح تصل بحلول نهاية العام الجاري إلى 92 دولة نامية -
"زراعة حفر الباطن" يطلق مبادرة لتوزيع البذور البرية ضمن حملة التشجير -
ضبط حشيش وشادو بحوزة عاطل في بني سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

قفزة كبيرة وإصلاح لمسيرة المجتمع.. البابا تواضروس يشيد بقانون بناء الكنائس

Print
قفزة كبيرة وإصلاح لمسيرة المجتمع.. البابا تواضروس يشيد بقانون بناء الكنائس قفزة كبيرة وإصلاح لمسيرة المجتمع.. البابا تواضروس يشيد بقانون بناء الكنائس

مصراوي Masrawy

10:59 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي

قال قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن قانون بناء الكنائس له شقان هما إنشاء كنائس جديدة، والشق الثاني هو تقنين وضع كنائس موجودة بالفعل ويصبح لها وجود رسمي.

وأضاف البابا تواضروس، خلال لقائه مع قناة "أغابي" القبطية": قمنا بالفعل بتقنين نحو ١٥٠٠ كنيسة على مدى ٤ سنوات؛ وهو شيء جيد جدًّا، والدولة تريد أن تصل إلى أن بناء الجامع والكنيسة أمور طبيعية في حياتنا .

وأضاف البابا تواضروس أنه في ما يخص طلبات إنشاء الكنائس، يُقدم الطلب إلى المحافظ ويكون هو صاحب السلطة، وتم بناء كنائس في بعض الأماكن، والشيء الجميل أن في المدن الجديدة تلقائيًّا تبنى الكنائس؛ وهو أمر طبيعي أن توفر الدولة مكانًا للعبادة لكل أحد، ويعتبر قانون بناء الكنائس قفزة كبيرة، وهذا إصلاح لمسيرة المجتمع وأمر مشكور للحكومة والرئيس .

وعن قناة "COC" الرقمية، التي أطلقها البابا، قال: "يقولون إن القنوات الفضائية عمرها في المستقبل سنوات معدودة، وهذا في العالم كله، والاتجاه الآن إلى القنوات الرقمية، سُميت COC) Coptic orthodox church) والشعار (إيريني باسي) السلام لكم أو السلام للجميع، وهذا يظهر هدف القناة وسوف تكون القناة متاحة على Application للموبيل، تشاهد في أي وقت وأي مكان، والقناة سوف تعتمد على البرامج القصيرة وتخاطب الجميع وسوف تقدم بعض الأخبار، والهدف منها الوصول إلى كل أحد، ونحن حاليًا في مرحلة تحضيرية، ويعملون على تجميع المادة، وهذا مواكبة للعصر.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا

وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا

مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

سفارة روسيا: زيارة ناجحة لوزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لمصر

سفارة روسيا: زيارة ناجحة لوزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لمصر

شبكة عيون الإخبارية