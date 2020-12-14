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مصراوي Masrawy

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب نادزور"، اليوم الإثنين، أنه تم إجراء أكثر من 83.1 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا.

وذكرت الهيئة - في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أنه "تم إجراء أكثر من 83.1 مليون فحص لفيروس كورونا المستجد في روسيا، فيما لا يزال 568 ألفا و749 شخصا تحت الإشراف الطبي".

وأوضحت الهيئة أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية إجراء 463 ألف اختبار لفيروس كورونا المستجد في روسيا.