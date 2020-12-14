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3 طرق لمعرفة النتيجة.. وزير الداخلية يعتمد نتيجة كلية الشرطة 2020

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3 طرق لمعرفة النتيجة.. وزير الداخلية يعتمد نتيجة كلية الشرطة 2020 3 طرق لمعرفة النتيجة.. وزير الداخلية يعتمد نتيجة كلية الشرطة 2020

مصراوي Masrawy

10:57 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

ساعات قليل ويبدأ الانضمام إلى صفوف العيون الساهرة عبر الإعلان عن نتيجة كلية الشرطة 2020، وهناك ثلاث طرق لمعرفة نتيجة كلية الشرطة 2020، أولاً عبر رسائل نصيه، ثانيًا مكالمات هاتفية، ثالثاً عبر موقع أكاديمية الشرطة إلى الطلاب المقبولين الالتحاق بكلية الشرطة 2020، عقب اعتمادها من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية .

وقبل اعلان نتيجة كلية الشرطة بساعات، كشف مصدر أمنى مزايا المقبولين بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة الذين يتمتعون بها من بينها أن مدة الدراسة عام واحد، ويمنح الدارس خلال الدراسة مكافأة توازي المرتب المقرر للمؤهل الجامعي الحاصل عليه.

وأشار المصدر أنه يتم منح الخريج شهادة الدبلوم في مواد الشرطة، ويعين ضابط برتبة ملازم أول للحاصلين على البكالوريوس، وبما لا يجاوز رتبة نقيب للحاصلين على الماجستير، وبما لا يجاوز رتبة رائد للحاصلين على درجة الدكتوراه، ويتمتع بكافة المزايا المقررة لضباط الوزارة وأهمها الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية ورعاية ثقافية، و"المصايف - الحج - العمرة - الرحلات - إلخ"، رعاية ثقافية "السماح بالدراسات العليا والبعثات".

وأوضح المصدر بأنه بالنسبة لطلاب من خريجي الثانوية العامة والازهرية يتمتعون بالعديد من المزايا من بينها الترقية وفقا بخبرات والمهارات والكفاءة، الحصول على الدورات التدريبية والبعثات الخارجية، الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية ورعاية ثقافية، و"المصايف - الحج - العمرة - الرحلات - إلخ"، رعاية ثقافية "السماح بالدراسات العليا والبعثات" لرجل الشرطة وأسرته سواء في مستشفيات أو أندية الشرطة وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية .

ويتابع الآلاف من الشباب إعلان نتيجة كلية الشرطة 2020، للالتحاق بكلية الشرطة والانضمام إلى صفوف العيون الساهرة وتحقيق حلم مصنع الرجال لخدمة الوطن وحماية مقدراته.

وعلى مدار عده اسابيع أجرت أكاديمية الشرطة الاختبارات مع المتقدمين للالتحاق وانتهت إلى استبعاد البعض وانطباق الشروط على آخرين وصولا إلى كشف الهيئة والمثول امام لجنة الانتقاء لاختيار أفضل العناصر .

ومن المقرر اعتمد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، نتيجة كلية الشرطة خلال الساعات المقبلة بعد انتهاء كافة المراجعات اللازمة.

وسيتم إجراء اتصالات تليفونية بالمقبولين لإبلاغهم بالقبول وموعد التوجه للكلية وإبلاغهم برقم السرية، حيث تجري أكاديمية الشرطة اتصالات بالطلبة الذين جرى قبولهم بعدما اجتازوا الاختبارات المقررة والتي استمرت عدة أسابيع.

وكان باب التقدم للالتحاق بكلية الشرطة فتح في شهر يوليو الماضي، وتقدم الألاف من الطلاب لخوض اختبارات كلية الشرطة، وخاضوا مراحل الاختبارات، حتى وصلوا إلى مرحلة كشف الهيئة الذي يضم كبار قادة كلية الشرطة لاختيار أفضل العناصر.

أما طريقة الحصول على نتيجة القبول بكلية الشرطة

ـ يتم الحصول على نتيجة القبول بكلية الشرطة فور إعلانها من خلال الدخول على الرابط الخاص بها على موقع أكاديمية الشرطة " كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب_ تسجيل رقم الملف الخاص بالمتقدم_ ثم الضغط على دخول (اضغط هنا)" ..

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