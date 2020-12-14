صور.. استهداف 45 شارعًا ضمن مبادرة للنظافة في سوهاج

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أطلق حي شرق سوهاج مبادرة "الشارع جزء من بيتك"، لرفع كفاءة النظافة بمختلف الشوارع نطاق الحي، وتزويد عدد حاويات قمامة بدلًا من إلقاء المواطنين أكياس القمامة على الأرض.

من جانبه قال عامر عوض، رئيس حي شرق سوهاج إنه جرى إطلاق المبادرة لرفع الوعي لدى المواطنين بضرورة الاهتمام بنظافة الشوارع وعدم إلقاء القمامة على الأرض والحرص على وضعها في الحاويات المنتشرة بالشوارع.

وأضاف "عوض" إلى أن المبادرة استهدفت منذ إطلاقها حوالي 45 شارعًا رئيسيًا وفرعيًا، وذلك من خلال منظومة النظافة بالحي وبإشراف نواب ومساعدي رئيس الوحدة المحلية.

وأشار رئيس حي شرق سوهاج إلى أنه من بين الشوارع التي شملتها المبادرة حتى الآن المدارس، عمر بن الخطاب، أسامة بن زيد، أبي ذر الغفاري، صهيب الرومي، ترعة باجا الشرقي والغربي، محيط بنك فيصل ونقابة التطبيقيين، شارع بلال ابن رباح، عبيدة بن الجراح.

كما شملت المبادرة شوارع مصعب بن عمير، سلمان الفارسي، محيط الضرائب العامة، عدى بن حاتم، أنس بن مالك، معاذ بن جبل، عمار بن ياسر، عثمان ابن عفان، عمرو بن العاص، حمزة بن عبد المطلب، التعاون، أحمد شوقي، صديق المنشاوي، عبد الفتاح سلام، محيط الأرقم.

وشوارع الشيخ الشعراوي، المعتز بالله، العارف بالله، الكبش، الحمزة، معاوية، الملك الصالح، نصر الدين طوبار، سيدنا الحسين، أبناء الشاذلي، حنظلة بن الربيع، حافظ إبراهيم، النبوي المهندس، خالد بن الوليد، عبد الفتاح سلام، صديق المنشاوي، محمود البارودي.