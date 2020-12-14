84 حقلًا إرشاديًا للقمح والشعير في واحة الداخلة بالوادي الجديد

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديري الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن تنفيذ 84 حقلًا إرشاديًا لمحصول القمح والشعير لمزارعي مركز الداخلة.

قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الاثنين، إنه جرى زراعة 60 حقلًا إرشاديًا لمحصول القمح و24 حقلًا لمحصول الشعير بالإضافة لحقلين لمحصول الفول البلدي، جرى زراعة هذه الحقول الإرشادية من الأصناف عالية الإنتاج.

أكد مجد، أن الحقول الإرشادية تهدف لتوعية المزارع بطريق التسميد الصحيحة للمحصول وتوقيتات الري المناسبة، والعناية السمادية وطرق المكافحة للأمراض بما يحقق أعلى إنتاجية من المحصول خاصة محصول القمح نظرًا لأهميته الاقتصادية والاستراتيجية، كما أن المديرية وفرت الكميات المناسبة من الأسمدة الشتوية في المنافذ الخاصة بالمديرية والجمعيات الزراعية المنتشرة بالقرى والمدن، تسهيلًا على المزارعين.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، في بيان صحفي، البدء في تنفيذ وعقد ندوات ارشادية عن تطوير الري الحقلي، بداية من أمس الأحد لمدة اسبوع في إطار توجيهات، وزير الزراعة السيد القصير، واللواء محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط.

وقال مجد، إنه جرى عقد الندوة الأولى أمس الأحد، بقرية المنيرة بمركز الخارجة، بحضور المزارعين، والمهندسين والمشرفين الزراعيين والمهتمين بالزراعة وزيادة انتاجية المحصول، وشملت تطوير الري الحقلي والهدف منه وفوائده ومميزاته بحضور وفد من المتخصصين، بوزارة الزراعة ومركز البحوث على رأسهم الدكتورة عبير ابو المجد، مسؤول الارشاد والتدريب ووحدة تطوير الري.

واضاف، أن الندوات تشمل، قرية ناصر، ومنطقة البليدة ومنطقة آبار الخارجة ١،٢ بمركز الخارجة، ومركز باريس وقرى ١،٢،٣،٤ بدرب الأربعين، وكذلك مناطق موط وقري أسمنت والمعصرة بمركز الداخلة، ومركز الفرافرة والقرى التابعة له، مشيرا إلى استمرار الندوات والمحاضرات الإرشادية للمزارعين والمهندسين والمشرفين الزراعيين بهدف تحقيق أعلى إنتاجية للفدان المنزرع بالمحاصيل المختلفة.