أخبار عاجلة

فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص -
لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية -
"التجارة الخارجية" تبحث إجراءات مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة -
الولايات المتحدة تسجل 230,953 إصابة كورونا و3,444 حالة وفاة -
"المسيعيد": اعتبر نفسي الأول في الشيلات وتقاعدت من عملي لأجل هذه المهنة -
إدارة "الوحدة" تردُّ على قرار لجنة الانضباط.. سنقدِّم ما يثبت سلامة موقفنا -
مدني جازان: سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي قُرب مستشفى الحرث العام -
3.1 مليار جرعة لقاح تصل بحلول نهاية العام الجاري إلى 92 دولة نامية -
"زراعة حفر الباطن" يطلق مبادرة لتوزيع البذور البرية ضمن حملة التشجير -
ضبط حشيش وشادو بحوزة عاطل في بني سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

84 حقلًا إرشاديًا للقمح والشعير في واحة الداخلة بالوادي الجديد

Print
84 حقلًا إرشاديًا للقمح والشعير في واحة الداخلة بالوادي الجديد 84 حقلًا إرشاديًا للقمح والشعير في واحة الداخلة بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

10:39 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديري الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن تنفيذ 84 حقلًا إرشاديًا لمحصول القمح والشعير لمزارعي مركز الداخلة.

قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الاثنين، إنه جرى زراعة 60 حقلًا إرشاديًا لمحصول القمح و24 حقلًا لمحصول الشعير بالإضافة لحقلين لمحصول الفول البلدي، جرى زراعة هذه الحقول الإرشادية من الأصناف عالية الإنتاج.

أكد مجد، أن الحقول الإرشادية تهدف لتوعية المزارع بطريق التسميد الصحيحة للمحصول وتوقيتات الري المناسبة، والعناية السمادية وطرق المكافحة للأمراض بما يحقق أعلى إنتاجية من المحصول خاصة محصول القمح نظرًا لأهميته الاقتصادية والاستراتيجية، كما أن المديرية وفرت الكميات المناسبة من الأسمدة الشتوية في المنافذ الخاصة بالمديرية والجمعيات الزراعية المنتشرة بالقرى والمدن، تسهيلًا على المزارعين.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، في بيان صحفي، البدء في تنفيذ وعقد ندوات ارشادية عن تطوير الري الحقلي، بداية من أمس الأحد لمدة اسبوع في إطار توجيهات، وزير الزراعة السيد القصير، واللواء محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط.

وقال مجد، إنه جرى عقد الندوة الأولى أمس الأحد، بقرية المنيرة بمركز الخارجة، بحضور المزارعين، والمهندسين والمشرفين الزراعيين والمهتمين بالزراعة وزيادة انتاجية المحصول، وشملت تطوير الري الحقلي والهدف منه وفوائده ومميزاته بحضور وفد من المتخصصين، بوزارة الزراعة ومركز البحوث على رأسهم الدكتورة عبير ابو المجد، مسؤول الارشاد والتدريب ووحدة تطوير الري.

واضاف، أن الندوات تشمل، قرية ناصر، ومنطقة البليدة ومنطقة آبار الخارجة ١،٢ بمركز الخارجة، ومركز باريس وقرى ١،٢،٣،٤ بدرب الأربعين، وكذلك مناطق موط وقري أسمنت والمعصرة بمركز الداخلة، ومركز الفرافرة والقرى التابعة له، مشيرا إلى استمرار الندوات والمحاضرات الإرشادية للمزارعين والمهندسين والمشرفين الزراعيين بهدف تحقيق أعلى إنتاجية للفدان المنزرع بالمحاصيل المختلفة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا

وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا

مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

سفارة روسيا: زيارة ناجحة لوزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لمصر

سفارة روسيا: زيارة ناجحة لوزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لمصر

شبكة عيون الإخبارية