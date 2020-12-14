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باكستان: لقاح كورونا سيكون متاحا في البلاد خلال شهرين

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باكستان: لقاح كورونا سيكون متاحا في البلاد خلال شهرين باكستان: لقاح كورونا سيكون متاحا في البلاد خلال شهرين

مصراوي Masrawy

10:41 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020

إسلام آباد- (د ب أ):

من المقرر أن يكون اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، متاحا في باكستان في غضون الشهرين المقبلين، بحسب ما قاله اليوم الاثنين الدكتور عطاء الرحمن، رئيس فريق العمل الوطني للعلوم والتكنولوجيا التابع لرئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان.

ونقلت "جيو نيوز" الاخبارية الباكستانية عن المسؤول الباكستاني القول، إن الدول الأغنى والأكبر قد دفعت بالفعل ثمن الحصول على لقاح كورونا (كوفيد-19)، مضيفا أن "الأمر سيستغرق بعض الوقت بالنسبة للدول الأصغر لشراء اللقاح"، وأن باكستان ستسعى جاهده للحصول عليه.

وأوضح العالم الباكستاني أن توزيع اللقاح سيستغرق فترة من الوقت بسبب حجم التعداد السكاني للبلاد.

ويبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في باكستان 440 ألفا و787 حالة، والوفيات بالفيروس 8832 شخصا، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

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مصراوي Masrawy

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