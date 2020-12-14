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موسكو: فرز الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بكورونا للشروع بتلقيحها

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موسكو: فرز الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بكورونا للشروع بتلقيحها موسكو: فرز الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بكورونا للشروع بتلقيحها

مصراوي Masrawy

10:33 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020

موسكو- (أ ش أ):

شرعت السلطات الصحية في موسكو، اليوم الاثنين، بتسجيل فئات جديدة تصنف بأنها عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك للبدء في عمليات تطعيمها .

وذكرت قناة ( اليوم) الاخبارية أن الفئات الجديدة تشمل العاملين في قطاع الخدمات المدنية، والثقافية، وكذلك التجارة والخدمات البلدية .

وقال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين إن " دفعة جديدة من اللقاح ستصل إلى العاصمة، وسيتم اليوم فتح باب التسجيل للتطعيم ضد (كوفيد-19) لمجموعات الخطر الجديدة ".

وكانت الأولوية قبل ذلك للقطاعات والفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، مثل موظفي المؤسسات الطبية والتعليمية، وموظفي المؤسسات الاجتماعية، وغيرهم من العاملين في المؤسسات التعليمية والطبية، الذين يعملون في مجال التنظيف، والتمريض ، وكذلك الإداريين في هذه القطاعات.

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مصراوي Masrawy

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