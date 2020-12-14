أخبار عاجلة

فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص -
لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية -
"التجارة الخارجية" تبحث إجراءات مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة -
الولايات المتحدة تسجل 230,953 إصابة كورونا و3,444 حالة وفاة -
"المسيعيد": اعتبر نفسي الأول في الشيلات وتقاعدت من عملي لأجل هذه المهنة -
إدارة "الوحدة" تردُّ على قرار لجنة الانضباط.. سنقدِّم ما يثبت سلامة موقفنا -
مدني جازان: سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي قُرب مستشفى الحرث العام -
3.1 مليار جرعة لقاح تصل بحلول نهاية العام الجاري إلى 92 دولة نامية -
"زراعة حفر الباطن" يطلق مبادرة لتوزيع البذور البرية ضمن حملة التشجير -
ضبط حشيش وشادو بحوزة عاطل في بني سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالأسماء.. أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل الجديدة

Print
بالأسماء.. أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة بالأسماء.. أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل الجديدة
اختيار الشيخ أحمد الناصر وزيراً للخارجية وثامر العلي للداخلية

بالأسماء.. أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة

أصدر أمير الكويت، نواف الأحمد الصباح، اليوم الإثنين، مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية.

وبتراس الشيخ صباح الخالد، وجاء التشكيل الوزاري، كما يلي:

1- الشيخ حمد جابر العلي نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للدفاع.

2- أنس الصالح نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً لشؤون مجلس الوزراء.

3- الشيخ ثامر العلي وزيراً للداخلية.

4- الشيخ أحمد الناصر وزيراً للخارجية.

5- الشيخ د. باسل الصباح وزيراً للصحة.

6- خليفة حمادة وزيراً للمالية.

7- عبدالرحمن المطيري وزيراً لـ«الإعلام» و«الشباب».

8- عيسى الكندري وزيراً لـ«الشؤون» و«الأوقاف الإسلامية».

9- عبدالله معرفي وزيراً لـ«الإسكان» و«الخدمات».

10- نواف الياسين وزيراً للعدل.

11- د. علي المضف وزيراً للتربية والتعليم العالي.

12- فيصل المدلج وزيراً للتجارة والصناعة والشؤون الاقتصادية.

13- مبارك الحريص وزيراً لشؤون مجلس الأمة.

14- رنا الفارس وزيراً لـ«الأشغال» و«البلدية».

15- محمد الفارس وزيراً لـ«الكهرباء» و«النفط».

ووفق صحيفة القبس الكويتية التقى الشيخ صباح الخالد، مساء أمس، الوزراء الخارجين من تشكيلة حكومته الجديدة، حيث قدَّم لهم الشكر على ما بذلوه من عطاء خلال فترة تحمّلهم مسؤولية العمل الوزاري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الخارجية" ترحِّب بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية

"الخارجية" ترحِّب بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية

الرئيس اليمني يصدر قرارًا جمهوريًّا بتشكيل الحكومة

الرئيس اليمني يصدر قرارًا جمهوريًّا بتشكيل الحكومة

تعمل بشكل طبيعي ومنتظم.. الحكومة تنفي خصخصة مصانع الغزل والنسيج

تعمل بشكل طبيعي ومنتظم.. الحكومة تنفي خصخصة مصانع الغزل والنسيج

السفير حسام زكي: لا بد من الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية

السفير حسام زكي: لا بد من الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية

شبكة عيون الإخبارية