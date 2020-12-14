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مستشفى النور بمكة يكشف عدد الإحالات إليه في 2020.. كم إنقاذ حياة؟

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مستشفى النور بمكة يكشف عدد الإحالات إليه في 2020.. كم إنقاذ حياة؟ مستشفى النور بمكة يكشف عدد الإحالات إليه في 2020.. كم إنقاذ حياة؟
"الميمني": نظام ساعد كثيراً في الحالات الطارئة والحرجة من مصابي الحوادث

مستشفى النور بمكة يكشف عدد الإحالات إليه في 2020.. كم إنقاذ حياة؟

كشف رئيس قسم التنسيق الطبي بمستشفى النور التخصصي الدكتور عبد الحكيم عمر بافرج، أن قسم التنسيق الطبي تعامل مع (٢٢٤١٠) إحالات من بداية عام 2020 م؛ منها ١٨٥١٥ إحالة واردة للمستشفى عبر برنامج "إحالتي" المخصص لاستقبال المرضى من المستشفيات الطرفية ومستشفيات المحافظات المختلفة التابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة.

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى خدمة المريض والمراجع في المقام الأول والتسهيل عليهم دون عناء الحضور إلى المستشفى، كما يهتم بإجراءات تحويل المرضى الداخلية والخاصة بالمستشفيات خارج المنطقة والعمل على إنجازها بأسرع وقت ممكن، وفي حين الانتهاء من أي تحويل يتم إبلاغ المريض برسالة نصية عبر الجوّال في مدة لا تتجاوز الساعتين بالنسبة للحالات العاجلة.

وأشار "بافرج"، إلى أن برنامج إحالتي مرتبط بوزارة الصحة وجميع المستشفيات داخل منطقة مكة المكرّمة وخارجها، مبيناً أنه تم استقبال 500 حالة إنقاذ حياة من داخل مكة المكرّمة وخارجها للتخصصات الدقيقة، مثل: جراحة المخ والأعصاب وجراحة الأوعية الدموية وجراحة الوجه والفكين وجراحة الصدر والحروق والتجميل وإصابات الأطفال.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي الدكتور وائل الميمني، أن نظام إحالتي من الأنظمة المتكاملة التي ساعدت كثيراً في قبول المرضى، لا سيما الحالات الإسعافية والطارئة والحالات الحرجة من مصابي الحوادث والمرضى الذين تتطلب حالاتهم تدخلاً سريعاً، ويعد أيضاً اختصاراً للوقت، وخاصة في إنقاذ الحياة، ويوفر التخصص المطلوب لاستقبال الحالة؛ حيث يعمل التنسيق الطبي على مدار الساعة لاستقبال الحالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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