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سفارة بواشنطن تنتقد اتهام وسائل إعلام أمريكية لموسكو بالمسؤولية عن هجمات القرصنة

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سفارة روسيا بواشنطن تنتقد اتهام وسائل إعلام أمريكية لموسكو بالمسؤولية عن هجمات القرصنة سفارة بواشنطن تنتقد اتهام وسائل إعلام أمريكية لموسكو بالمسؤولية عن هجمات القرصنة

مصراوي Masrawy

10:15 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020

موسكو- (د ب أ):

علقت السفارة الروسية في الولايات المتحدة اليوم الاثنين على ما وصفته بمحاولات وسائل الإعلام الأمريكية اتهام موسكو بالهجمات السيبرانية على موقع وزارة الخزانة الأمريكية والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات بأنها "أخبار ملفقة لا أساس لها من الصحة".

وأصدرت السفارة الروسية في واشنطن بيانا رسميا، نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت فيه :"تحاول، مرة جديدة، وسائل إعلام أمريكية مختلفة اتهام بالهجمات السيبرانية على مختلف المواقع الأمريكية وآخرها موقع وزارة الخزانة، وهذه المعلومات ليست دقيقة وعارية من الصحة تماما".

وأفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن قراصنة استهدفوا وزارتي الخزانة والتجارة الأمريكية ووكالات حكومية أخرى.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون أوليوت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن " الأمريكية على علم بهذه التقارير، ونحن نتخذ جميع الخطوات الضرورية لتحديد ومعالجة القضايا المحتملة المتعلقة بهذا الوضع".

واتهمت وسائل إعلام أمريكية قراصنة على صلة بالاستخبارات الروسية بالمسؤولية عن الهجمات.

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