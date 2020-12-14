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عكاظ" تؤكد أهمية إجهاض المشروع الإيراني في اليمن

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عكاظ" السعودية تؤكد أهمية إجهاض المشروع الإيراني في اليمن عكاظ" تؤكد أهمية إجهاض المشروع الإيراني في اليمن

مصراوي Masrawy

10:13 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020

الرياض- (أ ش أ):

أبرزت صحيفة صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها اليوم الاثنين سعي اليمنية لتحقيق الاستقرار،والنيات الشرعية للحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي ،وتوحيد الجهود لمواجهة المليشيات الحوثية، وإجهاض المشروع الإيراني في استثمار اليمن كمنصة لتهديد أمن المنطقة، وبمشاريع وأجندات هدامة لا تريد الخير لليمن واليمنيين.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها تحت عنوان ( استقرار اليمن بطي الخلافات ) - حسبما أفادت وكالة أنباء (واس) يأتي تأكيد قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بأن تنفيذ الشق العسكري ضمن الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بفصل وخروج القوات من أبين وعدن يسير حسب المخطط له.

وأكدت أنه أمام هذا التطور الإيجابي الذي تقوده المملكة، لإنهاء الخلاف بين الطرفين، وبناء الثقة بين مختلف القوى السياسية، يستبشر المواطن اليمني بتحقيق الكثير من الآمال والتطلعات، المتمثلة في إنهاء الاقتتال، وتوحيد الجهود في مواجهة المليشيات الحوثية الإيرانية، ومعالجة التدهور الاقتصادي، وتحسين المستوى المعيشي.

وأضافت أنه لكي لا تجهض هذه الأحلام، فإن المطلوب من الشرعية والانتقالي والأحزاب والقوى السياسية الأخرى أن يثبتوا للعالم الجدية في طي الخلافات، ورفض التدخلات الخارجية، التي تفاقم الأزمات، وتقود اليمن إلى مصير مجهول، محفوف بحالة من الفوضى إن استمرت ستعطل الكثير من الحلول الناجعة، التي تحقق لليمن حالة من الاستقرار هو اليوم في حاجتها أكثر من أي وقت مضى.

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