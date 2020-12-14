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الرياض : الاستنكار الدولي للسلوك الإيراني بات أشدّ وضوحاً وأكثر صرامة

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الرياض السعودية: الاستنكار الدولي للسلوك الإيراني بات أشدّ وضوحاً وأكثر صرامة الرياض : الاستنكار الدولي للسلوك الإيراني بات أشدّ وضوحاً وأكثر صرامة

مصراوي Masrawy

10:12 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020

الرياض – (أ ش أ):

أكدت صحيفة "الرياض" ، أن الاستنكار الدولي الذي يتعقّب السلوك الإيراني بات أشدّ وضوحاً وأكثر صرامة؛ وإن كان بوتيرة أبطأ مما هو متوقّع أو بما يوازي خطر هذا النظام الثيوقراطي الذي ينتهج أيديولوجية خطيرة، نظام مؤذٍ يفتقد لأدنى مقومات العقلانية ومُمعِن في مراهقاته السياسية العدوانية.

ورأت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الإثنين، تحت عنوان (مجموعة تناقضات) - أن هذا السلوك المتناقض المرتبك والمكشوف الذي يتشدّق بانحيازه للحرية والقضايا العادلة، بات محاصراً بأحابيل أكاذيبه؛ فالمتتبّع لحملاته الاعتقالية والقامعة لأي صوت ينشد الحرية والرفاه والعدل والمساواة في وطنه، يدرك أنّ ما يتشدّق به محض زيف، وافتراء، والعزف على وتر التناقضات.

وكتبت "لعل مما يثير السخرية؛ أن نظام الملالي، يبرر لنفسه التدخّل ودعم أذرعته وميليشياته في شؤون جيرانه لأسباب واهنة، فيما يرفض سماع أي صوت معارض لسياسته الفاشلة في إدارة شؤونه الداخلية؛ من تحقيق استقرار وتنمية والقضاء على الفقر المدقع لشعبه؛ بل إنه يبدّد أمواله ومقدراته في مشروعات توسعية، وأطماع في السيطرة، ونشر أفكاره الدوغمائية التي تنبذ أي مُخالف".

وأشارت إلى أن الموقف الدولي الرافض لسياسة النظام الإيراني، برغم أنه خطوة مهمة لتحجيمه إلا أنها ليست كافية؛ فاستمرار هذا النظام بسلوكه الدوغمائي المريب يعكس هشاشة الموقف الدولي، وعدم جزميّته وقدرته على النفاذيّة المطلوبة؛ وإلا لما تجاسر على ممارسة عدوانيته المقيتة؛ ولا أن يسرح ويمرح بلا وجل أو تقدير أو تحسّب للعواقب.

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