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صور.. إلزام أصحاب الأراضي الفضاء ببناء أسوار حولها في بورسعيد

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صور.. إلزام أصحاب الأراضي الفضاء ببناء أسوار حولها في بورسعيد صور.. إلزام أصحاب الأراضي الفضاء ببناء أسوار حولها في بورسعيد

مصراوي Masrawy

10:26 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ألزم حي المناخ بمحافظة بورسعيد، أصحاب الأراضي الفضاء بنطاق الحي، ببناء أسوار بمحيطها لمنع استخدامها لإلقاء المخلفات.

وأشار الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، اليوم الاثنين، إلى أن إدارة شئون البيئة بالحي تشن حملات يومية لمتابعة ورصد الأراضي الفضاء بنطاق الحي، وإلزام أصحابها بتنظيفها، وبناء أسوار حولها منعًا لإلقاء المخلفات بها.

وأكد رئيس الحي على تجاوب واستجابة العديد من أصحاب الأراضي بنطاق حي المناخ للتعليمات، بتنظيف الأراضي وبناء أسوار بمحيطها.

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