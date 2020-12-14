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فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
"التجارة الخارجية" تبحث إجراءات مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
الولايات المتحدة تسجل 230,953 إصابة كورونا و3,444 حالة وفاة
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
"المسيعيد": اعتبر نفسي الأول في الشيلات وتقاعدت من عملي لأجل هذه المهنة
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
إدارة "الوحدة" تردُّ على قرار لجنة الانضباط.. سنقدِّم ما يثبت سلامة موقفنا
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
مدني جازان: سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي قُرب مستشفى الحرث العام
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
3.1 مليار جرعة لقاح تصل بحلول نهاية العام الجاري إلى 92 دولة نامية
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
"زراعة حفر الباطن" يطلق مبادرة لتوزيع البذور البرية ضمن حملة التشجير
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
ضبط حشيش وشادو بحوزة عاطل في بني سويف
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:14 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
عمرو أديب: في خناقة تقطيع هدوم بين إيران وتركيا.. والسبب زيارة أذربيجان وقصيدة شعر قالها أردوغان
فيديو
Mbc مصر
الاثنين 14 ديسمبر 2020 10:27 صباحاً
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الاثنين 14 ديسمبر 2020 10:27 صباحاً
عمرو أديب حد يقولي زينة الكريسماس دي ليه انا بسبق وعاوز 2020 دي تغور وتخلص وبإذن الله 2021 تبقى أحسن
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الاثنين 14 ديسمبر 2020 10:27 صباحاً
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