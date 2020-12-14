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عمرو أديب حد يقولي زينة الكريسماس دي ليه انا بسبق وعاوز 2020 دي تغور وتخلص وبإذن الله 2021 تبقى أحسن

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