أخبار عاجلة

فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص -
لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية -
"التجارة الخارجية" تبحث إجراءات مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة -
الولايات المتحدة تسجل 230,953 إصابة كورونا و3,444 حالة وفاة -
"المسيعيد": اعتبر نفسي الأول في الشيلات وتقاعدت من عملي لأجل هذه المهنة -
إدارة "الوحدة" تردُّ على قرار لجنة الانضباط.. سنقدِّم ما يثبت سلامة موقفنا -
مدني جازان: سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي قُرب مستشفى الحرث العام -
3.1 مليار جرعة لقاح تصل بحلول نهاية العام الجاري إلى 92 دولة نامية -
"زراعة حفر الباطن" يطلق مبادرة لتوزيع البذور البرية ضمن حملة التشجير -
ضبط حشيش وشادو بحوزة عاطل في بني سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إيطاليا تدرس تشديد القيود المفروضة لاحتواء تفشي كورونا خلال فترة الاعياد

Print
إيطاليا تدرس تشديد القيود المفروضة لاحتواء تفشي كورونا خلال فترة الاعياد إيطاليا تدرس تشديد القيود المفروضة لاحتواء تفشي كورونا خلال فترة الاعياد

مصراوي Masrawy

10:08 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020

روما- (د ب ا):

تدرس الإيطالية تشديد القيود المفروضة لاحتواء تفشي المستجد خلال فترة الاعياد، بحيث يمكن أن تلغي بعض الخطوات الأخيرة التي اتخذتها للسماح بمزيد من حرية الحركة، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن القيود الجديدة سوف تشمل إغلاق الحانات والمطاعم، التي كان قد سُمح لها باستئناف العمل جزئيا خلال فترة أعياد عيد الميلاد والعام الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى انزعاج الحكومة إزاء الوضع الحالي لانتشار العدوى وقلقها بالنسبة لازدحام شوارع التسوق والأماكن العامة الأخرى خلال الأيام الأخيرة.

وأضافت بلومبرج أن الحكومة ربما تلغى أو تعدل ايضا قرارا سابقا يسمح بالتنقل بين المدن خلال ذروة فترة الاعياد.

وكان عدد من الوزراء من بينهم وزير الصحة روبرت سبيرانزا قد تحدثوا عن احتمالية فرض قيود مماثلة لما أعلنت عنها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ألمانيا أمس الأحد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا

وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا

مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

وفاة طبيب أردني جديد بفيروس كورونا

وفاة طبيب أردني جديد بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية