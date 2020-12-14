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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 72.3 مليون

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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 72.3 مليون جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 72.3 مليون

مصراوي Masrawy

10:08 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم يقترب من 72.3 مليون حتى صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 72 مليونا و252 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 2ر47 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و612 ألف.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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