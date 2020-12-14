أخبار عاجلة

فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص -
لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية -
"التجارة الخارجية" تبحث إجراءات مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة -
الولايات المتحدة تسجل 230,953 إصابة كورونا و3,444 حالة وفاة -
"المسيعيد": اعتبر نفسي الأول في الشيلات وتقاعدت من عملي لأجل هذه المهنة -
إدارة "الوحدة" تردُّ على قرار لجنة الانضباط.. سنقدِّم ما يثبت سلامة موقفنا -
مدني جازان: سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي قُرب مستشفى الحرث العام -
3.1 مليار جرعة لقاح تصل بحلول نهاية العام الجاري إلى 92 دولة نامية -
"زراعة حفر الباطن" يطلق مبادرة لتوزيع البذور البرية ضمن حملة التشجير -
ضبط حشيش وشادو بحوزة عاطل في بني سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

البر الرئيسي الصيني يسجل 16 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 2 منها محلية

Print
البر الرئيسي الصيني يسجل 16 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 2 منها محلية البر الرئيسي الصيني يسجل 16 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 2 منها محلية

مصراوي Masrawy

10:05 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020

بكين- (د ب أ):

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الاثنين أنها تلقت تقارير عن تسجيل 16 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليوم إن اثنتين من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، بينما البقية قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض أمس.

وخرج تسعة من المصابين من المستشفيات في البر الرئيسي الصيني أمس بعد تماثلهم للشفاء.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 86741 حالة، بينهم 313 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج.

وقالت اللجنة إن 81794 مريضا غادروا المستشفيات بعد تمام شفائهم، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا

وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا

مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

سفارة روسيا: زيارة ناجحة لوزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لمصر

سفارة روسيا: زيارة ناجحة لوزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لمصر

شبكة عيون الإخبارية