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كورونا في فرنسا: الإصابات تصل إلى 2.43 مليون و الوفيات 58 ألفا و 15

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كورونا في فرنسا: الإصابات تصل إلى 2.43 مليون و الوفيات 58 ألفا و 15 كورونا في فرنسا: الإصابات تصل إلى 2.43 مليون و الوفيات 58 ألفا و 15

مصراوي Masrawy

10:03 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020

باريس- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 2.43 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت باريس، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 58 ألفا و15 حالة.

ووفقا للبيانات،تعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 182 ألفا و685 شخصا من المصابين حتى صباح اليوم.

وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في فرنسا قبل نحو 46 أسبوعا.

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