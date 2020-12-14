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كورونا في بريطانيا: الإصابات تصل إلى 1.85 مليون والوفيات 64 ألفا و267 حالة

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كورونا في بريطانيا: الإصابات تصل إلى 1.85 مليون والوفيات 64 ألفا و267 حالة كورونا في بريطانيا: الإصابات تصل إلى 1.85 مليون والوفيات 64 ألفا و267 حالة

مصراوي Masrawy

10:03 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020

لندن- (د ب أ):

ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 85ر1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت لندن، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، وصل إلى 64 ألفا و267 حالة. وبلغ عدد المتعافين 4013 شخصا.

ومر نحو 45 أسبوعا منذ الإعلان عن أول إصابة بكوفيد-19 في المملكة المتحدة.

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