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دبلوماسي إيراني بارز يصل إلى العاصمة العمانية مسقط

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دبلوماسي إيراني بارز يصل إلى العاصمة العمانية مسقط دبلوماسي إيراني بارز يصل إلى العاصمة العمانية مسقط

مصراوي Masrawy

10:02 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020

طهران- (د ب أ):

وصل المساعد السياسي للخارجية الإيرانية عباس عراقجي صباح اليوم الاثنين إلى مسقط، قادما من كابول، في إطار جولة إقليمية.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن عراقجي سيشارك في اجتماع الدورة السابعة للجنة المشتركة للمشاورات الاستراتيحية بين إيران وسلطنة عمان.

وكانت لجنة المشاورات الاستراتيجية قد تشكلت في عام 2011 بقرار من وزيري خارجية إيران وسلطنة عمان.

وتهدف اللجنة إلى تحسين مستوى المفاوضات واتخاذ القرارات وتحديد خارطة الطريق للعلاقات بين البلدين في جميع المجالات. وحتى الآن تم عقد ست جولات بالتناوب في عاصمتي البلدين على مستوى نواب وزراء الخارجية. وعقدت الدورة السادسة للجنة في أكتوبر 2016 في طهران.

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