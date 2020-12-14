تشغيل وحدة الكشف عن بُعد لأهالي غرب الموهوب في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن الدكتور نبيل حنفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن تشغيل وحدة الكشف والعلاج عن بعد بمقر الوحدة الصحية بقرية غرب الموهوب.

أكد نبيل، لمصراوي، أن الوحدة ستخدم سكان قرية غرب الموهوب والقرى التابعة لها" الأمان – العروبة – الصحوة"، من الساعة 9 صباحًا يوميًا وحتى الساعة 1 ظهرًا.

وأضاف نبيل، أن خدمة الكشف والعلاج عن بعد لقرى غرب الموهوب جاءت عقب التعاقد مع مستشفى أم المصريين والبحوث بالقاهرة، وعدد من الأطباء في تخصصات طبية مختلفة، على أن يجري تقديم الخدمة لحوالي 20 مواطنًا يوميًا، وتجرى لهم أيضا أشعة ورسم قلب بمقر الوحدة الصحية بالقرية.