أخبار عاجلة

فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص -
لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية -
"التجارة الخارجية" تبحث إجراءات مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة -
الولايات المتحدة تسجل 230,953 إصابة كورونا و3,444 حالة وفاة -
"المسيعيد": اعتبر نفسي الأول في الشيلات وتقاعدت من عملي لأجل هذه المهنة -
إدارة "الوحدة" تردُّ على قرار لجنة الانضباط.. سنقدِّم ما يثبت سلامة موقفنا -
مدني جازان: سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي قُرب مستشفى الحرث العام -
3.1 مليار جرعة لقاح تصل بحلول نهاية العام الجاري إلى 92 دولة نامية -
"زراعة حفر الباطن" يطلق مبادرة لتوزيع البذور البرية ضمن حملة التشجير -
ضبط حشيش وشادو بحوزة عاطل في بني سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تشغيل وحدة الكشف عن بُعد لأهالي غرب الموهوب في الوادي الجديد

Print
تشغيل وحدة الكشف عن بُعد لأهالي غرب الموهوب في الوادي الجديد تشغيل وحدة الكشف عن بُعد لأهالي غرب الموهوب في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

10:01 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن الدكتور نبيل حنفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن تشغيل وحدة الكشف والعلاج عن بعد بمقر الوحدة الصحية بقرية غرب الموهوب.

أكد نبيل، لمصراوي، أن الوحدة ستخدم سكان قرية غرب الموهوب والقرى التابعة لها" الأمان – العروبة – الصحوة"، من الساعة 9 صباحًا يوميًا وحتى الساعة 1 ظهرًا.

وأضاف نبيل، أن خدمة الكشف والعلاج عن بعد لقرى غرب الموهوب جاءت عقب التعاقد مع مستشفى أم المصريين والبحوث بالقاهرة، وعدد من الأطباء في تخصصات طبية مختلفة، على أن يجري تقديم الخدمة لحوالي 20 مواطنًا يوميًا، وتجرى لهم أيضا أشعة ورسم قلب بمقر الوحدة الصحية بالقرية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا

وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا

مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

سفارة روسيا: زيارة ناجحة لوزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لمصر

سفارة روسيا: زيارة ناجحة لوزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لمصر

"النواب" عن بيان البرلمان الأوروبي بشأن مصر: يتضمن مغالطات ومُسيس

"النواب" عن بيان البرلمان الأوروبي بشأن مصر: يتضمن مغالطات ومُسيس

شبكة عيون الإخبارية