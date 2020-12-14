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L يخلخل و"المطرية الـ 5" تبدأ.. "المسند" يرسم خريطة للطقس المتوقع

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تتشكل سحب ممطرة على أجزاء بالساحل الغربي لتبوك والمدينة وغيرهما

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كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ عن بدء -بمشيئة الله تعالى- الحالة المطرية الخامسة في هذا الموسم.

وأضاف "المسند"، عبر حسابه في "تويتر": "من المتوقع أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاءٍ من الساحل الغربي لمنطقتَي #تبوك و#المدينة وشمالي منطقتي #الحدود_الشمالية و#الجوف، وربما شمال غرب منطقة #مكة".

وتابع: "بسبب مرور منخفض جوي (L) متوسطي حركي شرقي البحر المتوسط؛ الذي يتسبّب في تخلخل الهواء في مركزه؛ لذا فإنه يستورد الهواء من مناطق أخرى ومنها #السعودية، عبر رياح جنوبية نشطة، قد تثير بعض #الغبار، خاصة في الربع الشمالي الغربي من السعودية.. هذا والله أعلم.

L يخلخل و

L يخلخل و

حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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