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"تعليم المجمعة" ينظّم "ملتقى التطوع" ويفعّل مبادرة "فليغرسها"

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احتفت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة، باليوم العالمي للتطوع برعاية محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، عبر اللقاء الذي نظّمته الشؤون التعليمية بالإدارة والمتمثل في قسم النشاط الطلابي.

بدأ اللقاء، الذي كان عن بُعد وبعنوان "ملتقى التطوع"، بالترحيب بمحافظ المجمعة والضيوف من قيادات ومديري التعليم والمشاركين في الملتقى، تلا ذلك كلمة لمحافظ المجمعة تحدث فيها عن أهمية التطوع وجهود المملكة العربية في تحقيق رؤية 2030 ومن ضمن ركائزها العمل التطوعي؛ مشيدًا بجهود إدارة التعليم وما تُحققه من إنجازات تربوية وتعليمية.

عقب ذلك ألقى مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم، كلمة تَطرّق فيها لأهمية العمل التطوعي، والتأكيد عليه، وترسيخه في أبنائنا وبناتنا الطلبة.

وأشاد الملحم بجهود المتطوعين ومساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية أحمد بن إبراهيم العبدالوهاب في دعم البرامج الإشرافية والأنشطة الطلابية.

وفي نهاية الملتقى، دشن مدير تعليم المجمعة، مبادرات العمل التطوعي، والمتمثلة في تفعيل مبادرة محافظة المجمعة "فليغرسها" ومبادرة تعليم المجمعة "شجرة لكل طالب"، وتفعيل التعميم الوزاري نظافة البيئة وحمايتها بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية، ومشاركة فريق من التربويين والإداريين، وبعض قادة الكشافة، ورابطة المجمعة الخضراء، وبلدية المجمعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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