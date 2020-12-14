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انفجار بناقلة نفط في ميناء جدة السعودي

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انفجار بناقلة نفط في ميناء جدة السعودي انفجار بناقلة نفط في ميناء جدة السعودي

مصراوي Masrawy

09:41 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020

الرياض- (بي بي سي):

قالت شركة هافنيا للشحن إن ما وصفته بأنه "مصدر خارجي" ضرب إحدى ناقلات النفط التابعة لها أثناء تفريغ شحنة في ميناء جدة في .

وتسبب هذا في انفجار وحريق على متن الناقلة "بي دبليو راين" التي ترفع علم سنغافورة، بحسب بيان للشركة.

ولم يصب أي من أفراد طاقم الناقلة البالغ عددهم 22 شخصا.

ووقع الحادث في نحو الساعة 00:40 بالتوقيت المحلي، بحسب بيان الشركة.

وتمكن أفراد الطاقم من إخماد الحريق، بمساعدة فرقة إطفاء على البر وزوارق سحب.

وفي الشهر الماضي، اتهمت السلطات السعودية الحوثيين في اليمن بالمسؤولية عن هجوم بلغم ألحق أضرارا بناقلة قبالة سواحل المملكة.

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مصراوي Masrawy

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