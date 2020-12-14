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هبات الـ 80 كلم.. "جبهة باردة" بزخات رعدية.. اليوم في تبوك وبعد غد بجدة

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هبات الـ 80 كلم.. "جبهة باردة" بزخات رعدية.. اليوم في تبوك وبعد غد بجدة هبات الـ 80 كلم.. "جبهة باردة" بزخات رعدية.. اليوم في تبوك وبعد غد بجدة
موجات غبارية وتدني الرؤية وفرص هطولات مستمرة مع انخفاض الحرارة

هبات الـ 80 كلم..

تعبر مساء اليوم، جبهة باردة تدريجياً شمال غرب المملكة؛ حيث تتكاثر الغيوم الركامية الرعدية فوق عموم سواحل منطقة تبوك ومرتفعاتها، وتهطل زخات رعدية من المطر تكون غزيرة أحياناً وتعمل على جريان الأودية.

وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس على منطقة تبوك والجوف، يوم الثلاثاء، حيث تعبر كتلة هوائية باردة مرافقة لمنخفض جوي في شرق البحر المتوسط.

وبحسب "طقس العرب"، تنشط الرياح الجنوبية الغربية يوم الإثنين على منطقتَي تبوك والجوف؛ حيث تترافق هذه الرياح بهبات قوية تلامس 80 كلم/ساعة تتسبّب في تشكل موجات غبارية وبالتالي تدني الرؤية الأفقية، كما أن فرصة الأمطار الرعدية تشمل: الجوف وحائل والحدود الشمالية تدريجياً ليلة الإثنين/الثلاثاء ونهار الثلاثاء.

ومع تحرك الجبهة الهوائية الباردة شرقاً وجنوباً تصبح مناطق: الجوف والحدود الشمالية والمدينة المنوّرة وحائل ضمن المناطق المشمولة بالأمطار الرعدية؛ حيث تكون الأجواء غير مستقرة وتهطل زخات رعدية من المطر تعمل على جريان الأودية.

وتصل تأثيرات حالة عدم الاستقرار الجوي لمدينة جدة ليل الثلاثاء/الأربعاء وصباح الأربعاء، حيث تكون الفرصة مهيّأة لهطول زخات رعدية من المطر تكون خفيفة الشدة بالمجمل مع بعض البؤر الغزيرة، وتستمر فرص هطول الأمطار على مدينة جدة ومنطقة جدة طيلة يوم الأربعاء مع انخفاض درجات الحرارة.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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