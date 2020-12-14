أخبار عاجلة

"السياحة والآثار" تعمم منشورًا بمنع إقامة أي تجمعات أو احتفالات برأس السنة -
بجامبسوت أحمر وشال أسود.. إيمان تخطف الأنظار في احتفالية صبحي -
بالأسود والتركواز.. لبلبة بإطلالة أنيقة في احتفالية محمد صبحي -
بفستان أبيض أنيق.. هدى هاني تتألق في احتفالية محمد صبحي -
"البيئة والمسطحات" تضبط 7 أطنان أدوية بيطرية مجهولة المصدر -
إحالة عاملين بـ 4 مراكز شباب للتحقيق في القليوبية -
جيفري: طرد إيران.. المخرج الروسي من الأزمة السورية -
"التجارة الخارجية" تبحث إجراءات مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة -
الولايات المتحدة تسجل 230,953 إصابة كورونا و3,444 حالة وفاة -
"المسيعيد": اعتبر نفسي الأول في الشيلات وتقاعدت من عملي لأجل هذه المهنة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رسمياً.. السودان خارج القائمة الأمريكية للإرهاب

Print
رسمياً.. السودان خارج القائمة الأمريكية للإرهاب رسمياً.. السودان خارج القائمة الأمريكية للإرهاب
وفق ما أعلنته اليوم سفارة واشنطن في الخرطوم

رسمياً.. السودان خارج القائمة الأمريكية للإرهاب

أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم، أن قرار إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب يسري اعتباراً من اليوم 14 ديسمبر.

تفصيلاً، ووفق وسائل إعلام سودانية، فقد أعلنت السفارة الأمريكية بالخرطوم، قبل قليل، انقضاء فترة إخطار الكونجرس البالغة 45 يوماً حول رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، حيث وقّع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ إشعاراً يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، ساري المفعول اعتباراً من اليوم (14 ديسمبر)؛ ليتم نشره في السجل الفيدرالي الأمريكي.

يُذكر أن مهلة الـ 45 يوماً هي الفترة التي يسمح فيها للكونجرس الأمريكي بمراجعة قرار الرئيس دونالد ترمب؛ الموقع في 26 أكتوبر الماضي، بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، للاعتراض عليه.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ؛ حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أكتوبر الماضي.

وتمنح القوانين الأمريكية الرئيس صلاحية إزالة دولة من القائمة السوداء بموجب قرار يمكن للكونجرس الاعتراض عليه في مهلة 45 يوماً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ترامب وسلمان: مكالمة هاتفية وسط أنباء عن انفراجة في أزمة الخليج

ترامب وسلمان: مكالمة هاتفية وسط أنباء عن انفراجة في أزمة الخليج

ترامب يعلن الموافقة على لقاح "موديرنا" وتوزيعه بشكل فوري

ترامب يعلن الموافقة على لقاح "موديرنا" وتوزيعه بشكل فوري

مساء dmc - أحمد المسلماني: الرئيس ترامب لم يخدم الأهداف المصرية والعربية

مساء dmc - أحمد المسلماني: الرئيس ترامب لم يخدم الأهداف المصرية والعربية

تطعيم نائب ترامب بلقاح ضد كورونا غدا

تطعيم نائب ترامب بلقاح ضد كورونا غدا

شبكة عيون الإخبارية