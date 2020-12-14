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اوتاوا - (أ ش أ):

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو اليوم الاثنين إن أول دفعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) وصلت إلى كندا .

وقال ترودو في تغريدة على موقع "تويتر" - نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية - " وصلت الدفعة الأولى من جرعات لقاح (كوفيد-19) لفايزر-بيونتيك إلى كندا، ومن المتوقع أن يبدأ الكنديون اليوم في تلقي التطعيم ".

ومن المتوقع أن تصبح كندا والولايات المتحدة أول دولتين غربيتين بعد بريطانيا تبدأن في التطعيم باللقاح.

وستذهب الجرعات الأولى - البالغ عددها 30 ألفا - إلى 14 موقعا في كندا، وسيكون الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة ومن بينهم كبار السن في منشآت الرعاية طويلة الأجل، والعاملون في مجال الرعاية الصحية، في مقدمة أول من يحصل على اللقاح.

وسجلت كندا أكثر من 464 ألف إصابة بفيروس كورونا ونحو 13500 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء.