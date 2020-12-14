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على هيئة زهرة الربيع.. "شكل فريد" لمراكز التطعيم ضد كورونا في إيطاليا

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على هيئة زهرة الربيع.. "شكل فريد" لمراكز التطعيم ضد كورونا في إيطاليا على هيئة زهرة الربيع.. "شكل فريد" لمراكز التطعيم ضد كورونا في إيطاليا
المعماري بويري: رمز للحملة التي تحمل شعار "إيطاليا تولد من جديد بزهرة"

على هيئة زهرة الربيع..

تعتزم إيطاليا إقامة مراكز على هيئة زهرة الربيع في الساحات لتوزيع اللقاح الواقي من ؛ وذلك ضمن حملة تنطلق الشهر المقبل.

وتجاوز عدد الوفيات بالفيروس في إيطاليا، وهي أول دولة غربية يضربها الوباء، العدد المسجل في بريطانيا، السبت؛ ليصبح الأعلى في أوروبا.

وتوفي بالفيروس في إيطاليا 64036 فردًا في المجمل منذ ظهور جائحة كورونا في فبراير مقابل 64026 في بريطانيا.

وصمم المراكز التي تأخذ هيئة زهرة الربيع الفنان المعماري ستيفانو بويري، الذي قال فريقه إنه اختار الزهرة، التي تؤذن ببداية الربيع، رمزًا للحملة التي تحمل شعار "إيطاليا تولد من جديد بزهرة".

وقال دومينيكو أركوري، المفوض الخاص بمكافحة مرض كوفيد-19 في روما: إن إيطاليا تأمل في بدء تطعيم الأطقم الطبية ونزلاء دور كبار السن.

ووفق "سكاي نيوز"، أضاف أركوري في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن من المتوقع أن تختار الدول الأوروبية يومًا كبداية رمزية مشتركة لحملات التطعيم في جميع أنحاء القارة.

وأوضح أن اللقاح سيوزع في نحو 300 موقع بأنحاء إيطاليا؛ مشيرًا إلى أن العدد سيزيد إلى 1500 عندما تصل حملة التطعيم إلى ذروتها.

وعبّرت الإيطالية عن ثقتها في تطعيم معظم الإيطاليين بحلول سبتمبر.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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