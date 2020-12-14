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"نسمة" تطلب الخلع من زوجها: "متجوزة بقالي سنة ولسه عذراء"

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"نسمة" تطلب الخلع من زوجها: "متجوزة بقالي سنة ولسه عذراء" "نسمة" تطلب الخلع من زوجها: "متجوزة بقالي سنة ولسه عذراء"

مصراوي Masrawy

08:00 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتبت-فاطمة عادل:

بعد زواج استمر أكثر من عام، أقامت ربة منزل دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررة طلبها "متجوزة بقالي سنة ولسه عذراء".

تقول "نسمة. ع" 30 سنة: تعرّفت على زوجي "محمد. ص" صاحب كوافير حريمي، خلال تواجدي مع صديقتي بالكوافير يوم زفافها، ونشأت بيننا علاقة حب، تطورت إلى خطوبة دامت 8 أشهر، انتقلنا بعدها إلى عش الزوجية.

تضيف الزوجة: في أول أسبوع زواج تهرب زوجي مني بالنوم كثيرًا، وحينها شعرت بتناوله للمواد الخدرة، لكنه برر ذلك بأنه يشعر بالإرهاق الشديد بسبب ضغط الفرح، واستمر الوضع حتى انتهى الأسبوع الأول، ولم أحاول محادثته لشعوري بالخجل الشديد، لكنه كان يتجاهلني باستمرار.

تابعت: بعد زواجنا بأسبوع سافر زوجي إلى الكويت بحجة حصوله على عمل بأحد الأماكن الشهيرة هناك، وقتها تحدثنا سوياً وبرر سفره بأنه سوف ينهي عمله في أقل من أسبوعين ثم يعود، لكن الذي حدث كان عكس ذلك، فقد طال انتظاره بعدما قرر تأجيل العودة إلى لفترة طويلة، وبعد أشهر طفح بي الكيل وطالبته بالطلاق إن لم يعد.

وأضافت الزوجة: بعد فترة عاد زوجي إلى مصر، لكن الأمر لم يتغير، فتدخلت إحدى شقيقاتي لمحاولة الوصول إلى حل، واتفقت معها على مطالبت زوجي بالذهاب إلى طبيب لاستشارته، لكنه رفض تمامًا.

تختتم الزوجة: بعد فترة علم والدي بوضعنا، فحاول التدخل ومحادثة زوجي لاستشارة الطبيب، لكنه أصر على عدم الذهاب إلى الأطباء، وحينها طالبه والدي بالطلاق بعدما اصطحبني إلى منزله، لكن زوجي رفض، فلجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع للتخلص منه، ولا تزال الدعوى منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.

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