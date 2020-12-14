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كوريا الجنوبية تسجل 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتجاوز الـ43 ألف حالة

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كوريا الجنوبية تسجل 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتجاوز الـ43 ألف حالة كوريا الجنوبية تسجل 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتجاوز الـ43 ألف حالة

مصراوي Masrawy

07:47 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020

سول - (أ ش أ):
أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الإثنين أن كوريا الجنوبية سجلت 718 إصابة جديدة بكوفيد-19، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 43,484 إصابة.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الإصابات الجديدة تتضمن 682 إصابة محلية و36 إصابة وافدة من الخارج. ومن بينها، كانت 7 إصابات وافدة من كل من وإندونيسيا، و6 إصابات من الولايات المتحدة، و4 إصابات من جنوب أفريقيا.
وبلغ عدد المرضى بكوفيد-19 في حالة حرجة أو خطرة في جميع أنحاء البلاد، 185 شخصا، بينما سجلت 7 حالات وفاة جديدة جراء كوفيد-19، مما يرفع الإجمالي إلى 587.
ووصل إجمالي عدد الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم من الحجر الصحي بعد التعافي الكامل إلى 32 الفا و102 حالة .
واعتبارا من اليوم الاثنين، تقدم السلطات الصحية الاختبارات التشخيصية المجانية لكوفيد-19 في 150 عيادة مؤقتة في العاصمة سول وضواحيها لمدة 3 أسابيع، حتى لأولئك الذين لم يخالطوا المصابين، لتتبع المرضى الذين لا تظهر عليهم أي أعراض.

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مصراوي Masrawy

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