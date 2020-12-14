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الشرطة تقتل مسلحاً أطلق النار قرب كنيسة في نيويورك

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الشرطة تقتل مسلحاً أطلق النار قرب كنيسة في نيويورك الشرطة تقتل مسلحاً أطلق النار قرب كنيسة في نيويورك
متحدّثة: تعرَّض لإصابة بالغة قبل أن يتوفى في وقت لاحق

الشرطة تقتل مسلحاً أطلق النار قرب كنيسة في نيويورك

قالت الشرطة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، أمس الأحد، إنها أطلقت النار على مسلح؛ ما تسبّب في مقتله بعد أن أطلق الرجل النار قرب حشد تجمّع أمام كنيسة لحضور حفل غنائي.

وأُصيب المسلح، الذي لم يتم الكشف عن هويته، برصاصة واحدة على الأقل في رأسه خلال إطلاق النار، وتم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى محلي حيث أُعلنت وفاته.

وأفاد شهود عيان بعدم إصابة أي شخص.. وقالت متحدّثة باسم شرطة نيويورك، إن رجال الشرطة ردّوا على مصدر النيران بعدما بدأ الرجل بإطلاق النار.

وقالت المتحدثة لوكالة فرانس برس، إن الرجل "تعرَّض لإصابة بالغة وهو قيد التوقيف"، قبل أن يتوفى لاحقاً.

ونقلت الوكالة عن شهود قولهم إن الرجل أطلق النار من على درج كاتدرائية القديس يوحنا الإلهي في مانهاتن، في أثناء مغادرة بضع مئات من الأشخاص حضروا حفلاً غنائياً ميلادياً انتهى قرابة الساعة الرابعة عصراً (16:00 ت غ).

ووفق "سكاي نيوز" قالت مراسلة الوكالة: "سمعت طلقتين أو ثلاث طلقات كانت حقاً مدوية"، وتابعت: "نظرت إلى الأعلى وكان هناك على الدرج على بُعد نحو عشرة أمتار رجلٌ يُطلق النار".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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