أخبار عاجلة

"السياحة والآثار" تعمم منشورًا بمنع إقامة أي تجمعات أو احتفالات برأس السنة -
بجامبسوت أحمر وشال أسود.. إيمان تخطف الأنظار في احتفالية صبحي -
بالأسود والتركواز.. لبلبة بإطلالة أنيقة في احتفالية محمد صبحي -
بفستان أبيض أنيق.. هدى هاني تتألق في احتفالية محمد صبحي -
"البيئة والمسطحات" تضبط 7 أطنان أدوية بيطرية مجهولة المصدر -
إحالة عاملين بـ 4 مراكز شباب للتحقيق في القليوبية -
جيفري: طرد إيران.. المخرج الروسي من الأزمة السورية -
"التجارة الخارجية" تبحث إجراءات مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة -
الولايات المتحدة تسجل 230,953 إصابة كورونا و3,444 حالة وفاة -
"المسيعيد": اعتبر نفسي الأول في الشيلات وتقاعدت من عملي لأجل هذه المهنة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا في 3 دول خلال يوم واحد.. البرازيل تسجل 21825 إصابة و279 وفاة

Print
كورونا في 3 دول خلال يوم واحد.. البرازيل تسجل 21825 إصابة و279 وفاة كورونا في 3 دول خلال يوم واحد.. البرازيل تسجل 21825 إصابة و279 وفاة
8608 إصابات بالمكسيك و718 بكوريا الجنوبية

كورونا في 3 دول خلال يوم واحد.. البرازيل تسجل 21825 إصابة و279 وفاة

قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأحد: إن البرازيل سجلت 21825 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و279 حالة وفاة.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت حتى الآن ستة ملايين و901952 إصابة منذ بدء الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 181402.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الأحد، تسجيل 8608 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و249 حالة وفاة؛ ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و250044 وحالات الوفاة إلى 113953.

وتقول : إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن كوريا الجنوبية سجلت 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 43.484.

وأبلغت البلاد عن 7 حالات وفاة جديدة خلال يوم أمس، لتصل حصيلة الوفيات إلى 587. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وفاة طبيب أردني جديد بفيروس كورونا

وفاة طبيب أردني جديد بفيروس كورونا

"الخارجية" ترحِّب بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية

"الخارجية" ترحِّب بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية

الرئيس اليمني يصدر قرارًا جمهوريًّا بتشكيل الحكومة

الرئيس اليمني يصدر قرارًا جمهوريًّا بتشكيل الحكومة

31 وفاة و 2221 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

31 وفاة و 2221 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

شبكة عيون الإخبارية