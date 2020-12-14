وفاة رئيس وزراء إسواتيني بعد ثبوت إصابته بكورونا

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كان تحت الرعاية الطبية في مستشفى بجنوب إفريقيا

أعلنت حكومة مملكة إسواتيني (سوازيلاند سابقًا) اليوم، وفاة رئيس الوزراء أمبروز دلاميني عن عمر يناهز 52 عامًا، عقب دخوله المستشفى في جنوب إفريقيا المجاورة، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا قبل أربعة أسابيع.

وقال نائب رئيس الوزراء ثيمبا ماسوكو في بيان: "لقد أمر أصحاب الجلالة بإبلاغ الشعب بوفاة رئيس الوزراء أمبروز ماندفولو دلاميني الحزينة والمفاجئة. وقد توفي دولته بعد ظهر أمس وهو تحت الرعاية الطبية في مستشفى بجنوب إفريقيا".

وتقع مملكة إسواتيني في جنوب القارة الإفريقية وتحيط بها جنوب إفريقيا من الشمال والجنوب والغرب وموزمبيق من الشرق.فيروس كورونا الجديد