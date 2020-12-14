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نيوزيلندا ترغب في إعادة الانفتاح على أستراليا وجزر كوك أوائل 2021

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نيوزيلندا ترغب في إعادة الانفتاح على أستراليا وجزر كوك أوائل 2021 نيوزيلندا ترغب في إعادة الانفتاح على أستراليا وجزر كوك أوائل 2021

مصراوي Masrawy

06:01 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020

ولنجتون - (د ب أ):
قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن اليوم الإثنين، إن بلادها تعمل على إنشاء "فقاعات سفر" ثنائية الاتجاه مع أستراليا وجزر كوك والتي يمكن أن تدخل حيز التنفيذ خلال الربع الأول من عام 2021.

وتم إغلاق حدود نيوزيلندا أمام الجميع باستثناء المقيمين والمواطنين، مع استثناءات قليلة، منذ مارس.

وقالت في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن مجلس الوزراء "وافق من حيث المبدأ" على السماح بالسفر بدون حجر صحي مع أستراليا، لكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به.

ووقعت أردرن اتفاقا مع رئيس وزراء جزر كوك للسماح بالسفر بدون حجر صحي بين البلدين، وسيتم الإعلان عن مواعيدها في العام الجديد.

وقالت أردرن إن السفر في اتجاهين بدون حجر صحي مع جزر كوك سيأتي قبل أستراليا.

وتعتبر فكرة "فقاعة السفر عبر تاسمان" مطروحة منذ منتصف أبريل ، وستسمح للأستراليين والنيوزيلنديين بالسفر بين البلدين بحرية.

وقالت أردرن إن الفكرة لا تزال بحاجة إلى توقيع الأسترالية ولن تحدث إلا إذا لم تكن هناك تغييرات كبيرة في وضع كوفيد-19 في كلا البلدين.

وسُمح للنيوزيلنديين بالسفر إلى بعض أجزاء من أستراليا منذ أكتوبر ضمن ترتيب يقتصر على اتجاه واحد.

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